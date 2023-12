Infortuni sul lavoro | boom per i docenti Il 25% ha subito una frattura | l’85% è donna Più denunce al Nord Tutti i dati INAIL

Milan - Monza è terminata con il punteggio di 3-0. I rossoneri, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ritrovano la vittoria in Serie A ed accorcia no in ... (inter-news)

Il Soccorso Alpino di Bergamo è stato chiamato per due interventi in Val Brembana nella mattinata di domenica (17 dicembre. Intorno alle 10 le ... (bergamonews)

Sanchez sembrava poter recuperare per Inter-Bologna di mercoledì, ma così non sarà. A due giorni dalla partita arriva un nuovo rinvio del suo ... (inter-news)

Tommaso, l'ennesimo lenzuolo bianco in un cantiere riaccende il dibattito sulla sicurezza

Questa tragedia conferma che i lavoratori in appalto sono in cima alla casistica degligravi e delle mortilavoro, basti ricordare l'operaio morto all'aeroporto Marconi e i cinque ...

Infortuni sul lavoro: boom per i docenti. Il 25% ha subito una fattura, l’85% è donna. Più denunce al Nord. Tutti i dati INAIL Orizzonte Scuola

Brad Pitt compie 60 anni: i lavori prima di diventare famoso, gli infortuni sul set, l’amore (finito) con... Corriere della Sera

ADL sul sorteggio: "Molto contento del Barcellona, una squadra vera come la nostra!"

Concessosi ai giornalisti all'esterno della Lega di Serie A, dove si è tenuto l'Assemblea pre-natalizia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ...

Catania con altre città italiane accende l’Albero per la sicurezza

Caschi antinfortunistici su un’intelaiatura da cantiere formano insieme un grande “Albero per la sicurezza” che in questi giorni, a Catania e in altre città d’Italia, viene allestito per sottolineare ...