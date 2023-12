Influenza e Covid | Bertolaso | «Casi in aumento | fondamentale vaccinarsi»

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SALUTE. L’assessore regionale al Welfare: «Siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie».

Il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova invita a non trascurare la prevenzione (repubblica)

I CONTAGI. Tanti i bimbi colpiti, circolari dalle scuole: con febbre stare a casa. Ospedali entrati in «Fase 1». (ecodibergamo)

A una settimana dal Natale preoccupa la situazione del Covid nel nostro Paese. O meglio: aumentano i ricoveri per infezione da Sars-Cov-2 negli ... (velvetmag)

“I casi di Covid e soprattutto di Influenza sono in aumento e siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze ... (bergamonews)

No pasarán. I sindacati pronti a battagliare per lo stop allo smart working per lavoratori fragili nella Pa (di S. Renda)

È preoccupata all'idea di dover tornare a frequentare tutti i giorni in ufficio, mentre i casi dicontinuano a salire: "Noi chiediamo questa tutela. Come chi sulla sedia a rotelle ...

Influenza e Covid. Tornano i test per chi accede in ospedale e Rsa. La circolare del Ministero Quotidiano Sanità

Virus respiratori: in Italia sono in aumento i casi tra i bambini, gli aggiornamenti

Come riporta Skytg24, secondo l’ultimo report sulle infezioni respiratorie, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è in aumento e al momento si attesta a un valore di 14,8 casi per 1000 ...

Open day per vaccinarsi contro Covid e influenza

Due giornate per vaccinarsi contro il Covid-19 e contro l’influenza. Sono quelle dell’Open day promosso dalla Regione Toscana per il 21 e 22 dicembre alle quali partecipa anche l’Asl Toscana sud est.