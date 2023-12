Incidente sul Grande Raccordo Anulare | un morto e due feriti Traffico bloccato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Une due. A causa di unstradale,lungo la carreggiata esterna del, all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana (Roma). Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti sei veicoli (un mezzo pesante, tre furgoni e due autovetture) una persona è deceduta e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.