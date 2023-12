(Di lunedì 18 dicembre 2023) L'imputato è accusato di omicidio stradale e lesioni, nello scontro morì un bimbo di 5Ha chiesto di patteggiare una condanna a 4di carcere Matteo Di, il giovanedei ‘Theborderline’, che era alla guida del Suv Lamborghini, coinvolto nell', avvenuto lo scorso 14 giugno a, in cui è

(Adnkronos) – Il gip ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro , il giovane youtuber che era alla guida del Suv Lamborghini, coinvolto ... (forzearmatenews)

Comparirà davanti al giudice monocratico il 27 febbraio Il gip ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro , il giovane youtuber che era ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il gip ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro , il giovane youtuber che era alla guida del Suv Lamborghini, coinvolto ... ()

Incidente Casal Palocco, youtuber Di Pietro chiede patteggiamento a 4 anni

Palocco, testimone: "A Di Pietro chiesto di andare piano"Palocco, lo sfogo dello youtuber: "Gente cattiva, non voglio mollare"

Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro chiede il patteggiamento a 4 anni Repubblica Roma

Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro chiede il patteggiamento a 4 anni RomaToday

Matteo Di Pietro, lo youtuber dei Theborderline chiede patteggiamento a 4 anni: aveva investito e ucciso un bimbo con il suv

Ha chiesto di patteggiare una condanna a 4 anni di carcere Matteo Di Pietro, il giovane youtuber dei 'Theborderline' che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto ...

Piano straordinario per Caivano verso il Cdm di domani

Il Piano straordinario per Caivano, a quanto si apprende, dovrebbe approdare nel Consiglio dei ministri di domani, non ancora convocato ma previsto per le 11. Il documento di circa 60 pagine, elaborat ...