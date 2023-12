Incidente Casal Palocco | lo youtuber Matteo Di Pietro chiede il patteggiamento a quattro anni

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023)Di, loaccusato di omicidio stradale e lesioni per la morte del piccolo Manuel, ha chiesto ila 4di carcere. Il ventenne, legato al collettivo dei TheBorderline, lo scorso 14 giugno era alla guida del Suv Lamborghini che aveva noleggiato con altri ragazzi del collettivo, quando atravolse una Smart dove a bordo c’erano, oltre al bambino di cinque, la madre e la sorellina di quest’ultimo. Stando a quanto riporta Ansa, la Procura ha dato esito favorevole e ora il giudice per le indagini preliminari dovrà fissare l’udienza. Il 5 dicembre scorso il pm aveva chiesto e ottenuto per il giovane il giudizio immediato, rito che consente di saltare il filtro dell’udienza preliminare. Il processo era ...