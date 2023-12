Incendio in un’abitazione | morto bimbo di 9 anni I fatti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023)indi 9. Il resto della famiglia è in ospedale. Iraccontati dal nonno della giovane vittima La città di Campobasso si è svegliata con la tragica notizia della morte di un bambino di appena 9. Il decesso è avvenuto ine in seguito al propagarsi di un. Secondo quanto emerso fino ad ora, il rogo potrebbe essersi sviluppato a causa di un cortocircuito o per una candela votiva accesa per la novena di Natale. A prendere fuoco subito sono stati il divano e il salotto, ma in breve tempo le fiamme si sono propagate nelle altre stanze, che sono state gremite da fumo intenso. Proprio il fumo ha causato la morte del bambino di 9che stava dormendo nel ...