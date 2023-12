Incendio in un' abitazione a Campobasso | morto bimbo di 9 anni

Sulle cause del rogo, che ha distrutto i locali della villetta nella contrada rurale del capoluogo molisano, sono in corso accertamenti da pare del ... (ilgiornale)

Un Incendio è divampato, attorno all'1 di notte in un' abitazione di Colle Calcare, a Campobasso. Pesantissimo il bilancio della tragedia: un bambino ... (iltempo)

Tragedia Campobasso , in Molise, nella notte. Un bambino di nove anni è morto nell' incendio di un'abitazione . Feriti il fratello adolescente, la ... (tg24.sky)

Casoria - incendio in un’abitazione disabitata : trovato cadavere carbonizzato

Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato dai Carabinieri in un’abitazione disabitata avvolta dalle fiamme, in via Monte Amiata, a Casoria. ... (teleclubitalia)