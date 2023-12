Incendio in casa | muore bambino a Campobasso | gravi la mamma e due fratelli

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unè divampato nella notte in un’abitazione ae nel rogo è morto undi nove anni. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Ladele gli altri due figli, rispettivamente di 4 e 12 anni, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso. L'articolo proviene da Italia Sera.