Incendio in abitazione | muore bambino di 9 anni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Unè divampato, attorno all'1 di notte in un'di Colle Calcare, a Campobasso. Pesantissimo il bilancio della tragedia: undi 9 è morto per asfissia, mentre la sorellina di 4, il fratello di 12 e la madre 35enne sono ricoverati in ospedale, al Cardarelli. La piccola è in condizioni gravi. Sulle cause del rogo che ha distrutto i locali della villetta nella contrada rurale del capoluogo molisano, sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. L'ipotesi sulla quale si lavora è quella del cortocircuito e non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia. Il 115 è stato il primo ad arrivare sul posto. I vigili hanno provato in tutti i modi a rianimare il piccolo ma senza poterlo ...