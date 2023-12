In Serbia vince Vucic

Leggi su ilfoglio

Il Partito progressista serbo del presidente Aleksandar Vu?i? ha vinto le elezioni anticipate di ieri inavvicinandosi al cinquanta per cento dei voti, secondo un conteggio non ufficiale realizzato da Ipsos. Il Partito progressista serbo avrebbe ottenuto il 46,6 per cento, quasi quattro punti in più rispetto alle elezioni del 2022. La principale coalizione dell'opposizione,contro la violenza, avrebbe ottenuto il 23 per cento, in crescita di 4,6 punti rispetto allo scorso anno. Il Partito socialista serbo, al governo con, scende invece al 6,9 per cento. Diversi osservatori e ong hanno denunciato frodi nel corso delle operazioni di voto.