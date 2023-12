In Milan-Monza Pobega difensore aggiunto | la spiegazione tattica

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sui social si erano già scatenate le critiche verso Pioli dopo cheera stato provato come(centrale di sinistra in una difesa a tre) in vista di. Se analizziamo bene la partita, però, si è trattata di una scelta a dir poco azzeccata: abbiamo sofferto pochissimo il. Il pericolo numero uno deldi Palladino era Colpani e Pioli doveva cercare di arginarlo. Giocare col solito 4-3-3 sarebbe stato un problema perché avremmo fatto fatica sulle uscite dei difensori sui trequartisti dele dei loro esterni. Schierarein una difesa a cinque in fase difensiva, quindi, ci ha permesso di giocare uomo contro uomo con i nostri tre centrali e i loro attaccanti, lasciando allo stesso tempo ...