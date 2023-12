In Italia strane | ma non straordinarie | vicende stanno caratterizzando l’avvento natalizio

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) . Una di esse tocca, seppur da remoto, l’evento religioso annunciato dalla buona novella. Sarà la sacralità del momento, sarà che altri problemi sugli schermi delle TV rubano a esse la scena, ledel giudice Piercamillo D’Avigo e del cardinale Angelo Becciu probabilmente nonricevendo la considerazione che (de)meritano. Passi, ma non sia così giustificato, il comportamento usato dalla magistratura vaticana in relazione alle colpe del monsignore. Alcuni dei suoi componenti hanno individuato comportamenti di quel cardinale non proprio lineari in relazione a operazioni immobiliari, avviati tra le sacre mura e conclusi all’estero. Non è, per buona sorte, un comportamento consueto delle gerarchie ecclesiastiche. Dagli inizi alla fine del secolo scorso si contano almeno due comportamenti messi in atto in danno delle finanze della Santa Sede: ...