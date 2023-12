Iliad-Vodafone | cosa sappiamo sulla proposta di fusione

Le spinte alla fusione in Europa L'unione tra Tiscali e le attività retail di Linkem (ora Tessellis) nell'agosto 2022 ha rappresentato un primo ... (247.libero)

La proposta consiste nella creazione di una nuova entità, una NewCo che terrebbe insieme le attività di Iliad e di Vodafone in Italia . Proprio il ... (lanotiziagiornale)

Il Gruppo Iliad ci riprova e propone a Vodafone Italia una fusione per creare operatore telecomunicazioni innovativo in Italia . L'articolo Iliad ci ... (tuttoandroid)

Nell’operazione Vodafone Italia è valutata 10,45 miliardi di euro e il gruppo riceverebbe 8,5 miliardi di euro in cash e finanziamento soci (ilsole24ore)

La società di telefonia Iliad propone una fusione a Vodafone in Italia . L’azienda ha votato in consiglio di amministrazione e la strategia ha ... (open.online)

Iliad e Vodafone insieme? L’operatore francese ci riprova

Iliad si fa avanti per unire le sue attività italiane con Vodafone, e per creare L’operatore di telecomunicazioni più innovativo del Paese, in una ... (quifinanza)