Iliad propone una fusione a Vodafone in Italia | «4 miliardi di investimenti in cinque anni»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La società di telefoniaunain. L’azienda ha votato in consiglio di amministrazione e la strategia ha ricevuto l’ok di Xavier Niel, il principale azionista. La proposta comporta la costituzione di una nuova società. A maggio 2023 gli utenti diinerano stimati dalla stessa società in dieci milioni. I clienti diammontano a più di 17 milioni e sono in calo del 2,3% secondo i dati comunicati dall’azienda. La proposta divaluta10,45. L’azienda otterrebbe il 50% della quota capitale sociale della NewCo, insieme ad un versamento in contanti di 6,5...