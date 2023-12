Iliad ci prova ancora Offerta di fusione a Vodafone per le attività italiane Pronti 6 | 5 miliardi in contanti

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilgruppo francese della telefoniaci ri. Non più un’acquisizione ma una proposta di, questa volta, avanzata a. L’operazione riguarda le, collocate inuno dei mercati più competitivi al mondo per questo settore. Laavverrebbe con la creazione di una nuova entità (NewCo). L’ha il sostegno unanime del consiglio di amministrazione die del suo principale azionista Xavier Niel. Nella propostaItalia viene valutata 10,45, compreso il debito, spiegain una nota.otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento indi ...

Il Gruppo Iliad ci riprova e propone a Vodafone Italia una fusione per creare operatore telecomunicazioni innovativo in Italia . L'articolo Iliad ci ... (tuttoandroid)

Iliad ci prova ancora. Offerta di fusione a Vodafone per le attività italiane Il Fatto Quotidiano

Iliad-Vodafone: presentata l'offerta ufficiale per la fusione

Il gruppo Iliad ha fatto sapere di aver presentato un'offerta a Vodafone per una fusione delle attività in Italia.

