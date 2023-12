Il turismo tiene a galla l' Italia | altra batosta per la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Confindustria smorza il recente entusiasmo dei mercati finanziari sullo stato di salute dell'economiana. Sì, certo, la corsa dei prezzi da qualche mese ha iniziato a ridursi come hanno certificato pure di recente sia l'Istat sia Banca d', ma quella che sta vivendo la nostra economia in questo momento è una «fase di stagnazione». A dirlo è il Centro studi di Confindustria nella nota mensile elaborata dagli economisti di via dell'Astronomia in cui viene spiegato che «l'inflazione è rientrata, ma l'economia è debole». «Ancora in difficoltà sono i servizi», mentre «si vede qualche luce» per l'industria. Sulla fase di stagnazione, Confindustria ha poi ribadito che nel IV trimestre dell'anno, il Pil è quasi fermo (nel III trimestre il pil era cresciuto dello 0,1%, ndr)». Insomma se il calo dell'inflazione aiuta, i tassi di interesse resteranno ...