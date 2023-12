Il sì del Vaticano alle benedizioni per le coppie gay «Ma non è un matrimonio»

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilapreper legay, ma con dei paletti: «fuori dalla liturgia e non confondibili con un». Lo ha reso noto il dicastero per la Dottrina della Fede: «Sono possibili lediin situazioni irregolari e didello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del», si legge nel documento, che conferma la linea che era stata anticipata da Papa Francesco in risposta ad alcuni «dubia» lo scorso ottobre. «La benedizione – continua – arriva da Dio su coloro che, riconoscendosi indigenti e bisognosi del suo aiuto, non ...

Via libera dunque alla benedizione 'non inserita in un rito liturgico' . La risposta ai due cardinali che hanno posto il quesito alla Santa Sede ... (247.libero)

Sì a "benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da ... (liberoquotidiano)

"Sono innocente , voglio gridarlo al mondo". Ora parla il cardinal Becciu

Più di tre anni dopo, la colpevolezza per peculato è stata riconosciuta da una sentenzatribunale di Cittàma il cardinale non si arrende e non rinuncia ad una controffensiva ...

Cecilia Marogna, la dama del Vaticano: “Usata per far fuori Becciu. Io mantenuta da lui Non sarebbe un reato” la Repubblica

Processo vaticano, condanne per 37 anni di carcere agli imputati Vatican News - Italiano

Papa Francesco, scontro in Vaticano dietro il sì alla benedizione alle coppie arcobaleno

"Non si deve né promuovere né prevedere un rituale per le benedizioni di coppie in una situazione irregolare, ma non si deve ...

Vaticano apre a benedizione delle coppie gay, ma no al matrimonio

le regole All'interno dei limiti molto rigidi stabiliti, cioè quello di benedizioni fuori dalla liturgia e non sovrapponibili a quelle del matrimonio, il Vaticano dà via libera ufficiale dunque alle ...