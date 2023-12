“Il Profumo e l’Amore” | Fabrizio Nitti ricorda un’amica scomparsa in giovane età per un brutto male

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ASTI – E’ uscito il video di “Il”, il nuovo singolo inedito di, scritto con Paolo Agnello, in memoria diinetà a causa di un, già disponibile in radio e in digitale. “Il” racconta la varietà di sentimenti provati per ladi una persona cara che continua ad essere presente nei ricordi e nei pensieri di chi le ha voluto bene veramente. Il testo inizia con l’immagine di un fiore reciso, simbolo della vita spezzata. Tuttavia, nonostante il fiore sia reciso, “Il” sembrano eterni. Il fiore diventa una metafora dell’essenza personale, della ...