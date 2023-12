Il premio dei corrispondenti Onu – fra cui due italiani – a Benetton I parenti delle vittime del Morandi | “La via della purificazione non passa dalla verità”

La cerimonia dell’Unca, presieduta dalla corrispondente Ansa, a New York, con l’industriale italiano premiata dal segretario generale Guterres anche ... (repubblica)

Il libro “Il Donbas è Ucraina” di Kateryna Zarembo è uno dei tre titoli inseriti nella shortlist dei libri dell’anno per il Premio Yurii Shevelov . ... (linkiesta)

Premio Nobel 2023 - i reali svedesi ma non solo : tutti i look dei protagonisti

A Stoccolma hanno sfilato le reali con abiti fiabeschi e tiare accanto alle premiate in abito lungo mentre a Oslo per la consegna del Nobel per la ... (vanityfair)