Il Paradiso delle Signore | spoiler 19 dicembre | Rosa una nuova dipendente del grande magazzino

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Le anticipazioni inerenti alla puntata de Il8 in onda martedì 192023, fanno sapere chericeverà una proposta lavorativa da parte di Armando, un’occasione per poter uscire dai problemi economici. Nel frattempo, Maria consegnerà a Gianlorenzo la lettera che Clara ha trovato tra i libri di seconda mano messi a disposizione da Vittorio per le clienti del. Occhi puntati anche su Matteo che chiederà consiglio a Concetta sul regalo da fare a sua madre. Marta e Vittorio Conti torneranno ad incontrarsi dopo tanto tempo. Il8,riceverà una proposta da Armando I problemi economici dimetteranno in ansia suo ...