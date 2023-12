Il Papa | “Benedire le coppie gay | ma non è un matrimonio”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La Santa Sede ha risposto in maniera definitiva sulle benedizioni alleomosessuali. La questione, che nel 2021 aveva riscontrato un diniego da parte del Vaticano, adesso trova la porta aperta del. Leomosessuali potranno essere benedette in Chiesa anche se il tutto non deve avvenire con un rito simile a quello delper non mandare in confusione i fedeli. Il chiarimento è arrivato con un comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede – ora guidato dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez – che contiene una dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni. Si tratta di un documento dall’alto valore dottrinale, abbastanza raro tra i sacri palazzi. “Per la sua stesura – si legge nel comunicato – come è prassi, sono stati consultati degli esperti, si è ...