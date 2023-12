Il Papa apre alla benedizione di coppie omosessuali | svolta storica per la Chiesa

Amici, parenti, colleghi e volti noti del calcio, tra cui Maldini, Moggi e Antonio Conte. Tutti per l'ultimo saluto a Emanuela Perinetti , influencer ... (ilmessaggero)

Amici, parenti, colleghi e volti noti del calcio, tra cui Maldini, Moggi e Antonio Conte. Tutti per l'ultimo saluto a Emanuela Perinetti , influencer ... (ilmessaggero)

Papa Francesco torna sulla questione dei preti sposati ribadendo che non si tratta di un dogma , nè di un requisito teologico. «Il prete è single – ... (secoloditalia)

Bergamo - il Papa Giovanni XXIII apre il nuovo servizio di cure domiciliari

Bergamo. Adulti e bambini in condizioni di fragilità ed impossibilitati, in via temporanea o definitiva, ad accedere autonomamente ai servizi del ... (bergamonews)