Il pandoro di Ferragni | la reggibicchiere di Musk | l’inutilità degli staff | e i nuovi borghesi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) «Regala Melegatti, demotivato miscredente». Quante cose sono cambiate, in quarant’anni. Tanto per cominciare, illo vendeva Franca Valeri, perché eravamo ancora nel secolo del talento, e se ne avevi in misura gigantesca a nessuno importava che fossi ultrasessantenne, e nessuna vegliarda temeva di non sembrare ventenne. Oggi, che le vegliarde corrono all’inseguimento della carne fresca e del relativo lessico, nessuna oserebbe dire «miscredente» nello spot d’un prodotto di fascia bassa: poi i giovani non capiscono, poi i giovani ti dicono «boomer» (scusate il lemma, è per farmi capire meglio dagli analfabeti). Oggi, che le Valeri non è che abbondino, e comunque ci affaticheremmo ad apprezzarle, il mondo è di Chiara, che è espressione del secolo del consenso e quindi, se pubblicizza un, deve farlo mettendoci di ...