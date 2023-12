'Mamma e papà sono orgogliosi di me'. Nel salotto di 'Verissimo' Jolanda Renga racconta la sua passione per la scrittura e come i genitori Ambra ... (247.libero)

Nel libro best seller “L’ultimo desiderio” aveva racconta to di aver aiutato la madre a porre fine alla sua vita con l’eutanasia assistita. Anche ... (secoloditalia)

Le scienziate raccontate con un gioco: un libro bello anche da regalare

...che parla con le piante ed è la prima donna a ottenere una cattedra di Botanica (oltre che la... Unnon solo da leggere Tra le 27 scienziate di cui Ilaria Canobbio, biologa, docente all'...

Da mamma Rai alle radio libere: un libro racconta il fenomeno a Brindisi BrindisiReport

Il libro "Mamma Orsa, la favola di Amarena e dei suoi cuccioli a Villalago" di Lupieditore http://www.siciliaunonews.com

In uscita il libro “RADIO BRINDISI ON AIR” (ed. Brundisium.net) di Marco Greco e Domenico Saponaro. Giovedì 21 la presentazione

RADIO BRINDISI ON AIR. Da Mamma Rai alle radio libere (Edizioni Brundisium.net) Giovedì 21 dicembre alle ore 18.30, nell’auditorium del Media Porto (ex Biblioteca Provinciale) di Brindisi in viale Com ...

È stata davvero Carole Middleton a spingere la figlia Kate tra le braccia di William

In The Crown 6 si calca la teoria secondo cui fu Carole Middleton a spingere la figlia a frequentare William. Leggi su Amica.it ...