Il lato dolce del Natale che non basta mai

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I maestri lievitisti che realizzano prodotti di alto livello sono sempre più numerosi, e il panettone tradizionale offre un banco di prova di tutto rispetto. Abbiamo raccolto quelli che ci hanno convinto di più, siamo sicuri che non deluderanno neppure i golosi più esigenti. Luca Marchini, L’Erba del ReIl panettone artigianale dello chef di Modena prevede due giorni di lavorazione per un prodotto artigianale preparato con lievito madre, con la “pirlatura” fatta rigorosamente a mano. Il consiglio è assaporarlo tiepido o a temperatura ambiente, così che il burro possa rilasciare il suo sentore in modo ancora più delicato e ne risulti ulteriormente esaltata la fragranza. Preparato rigorosamente senza conservanti, offre il meglio di consistenza e sapore per ben 45 giorni. Ma Marchini non si limita al classico: il ventaglio delle proposte di lievitati si arricchisce anche della versione ...