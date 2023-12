Il futuro anche dell’Italia è l’Africa Parola dell’amb Cangelosi

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il, spiega a Formiche.net Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano. L’occasione rappresentata dalla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina è utile per fare il punto sulla politica estera di ieri e su quella di domani, nella consapevolezza che specialmente nella nuova guerra a Gaza sta latitando l’Ue. In concomitanza con la 16ma Conferenza degli ambasciatrici e ambasciatori d’Italia, quale è il suo giudizio sulla politica estera italiana, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, ovvero la seconda guerra, dopo l’Ucraina, Gaza? La politica estera italiana si è sviluppata sulle linee tradizionali: in Europa sulla normativa europea, in particolare per quanto riguarda le regole di bilancio; nella Nato nel rispetto della ...