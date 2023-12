Il distillato di malto coltiva i consumatori italiani del futuro

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È passata soltanto una settimana dall’ultima edizione del Milano Whisky Festival e ripensare a quelle sale stracolme di visitatori dà già un’idea del momento d’oro che negli ultimi anni sta vivendo ildiinvecchiato nel nostro Paese. Quello degliper il whisky è un amore di lungo corso. A partire dagli anni Cinquanta alcuni professionisti nostrani hanno fatto la storia partendo all’avventura per andare in Scozia a scovare, selezionare e imbottigliare (anche dopo averle mescolate tra loro) le botti di distillerie sparse in tutta la regione. Edoardo Giaccone, Rino Mainardi, Silvano Samaroli e Nadi Fiori sono solo alcuni dei nomi divenuti celebri, autori di bottiglie che ancora oggi fanno la gioia dei collezionisti. Oggi il whisky attrae sempre più curiosi e appassiona in fretta e, a giudicare dai dati della ...