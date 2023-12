Il Concerto del Primo Maggio lascia Piazza San Giovanni e trasloca | ecco il motivo e dove si terrà nel 2024

Davigo contro i giudici di Brescia che lo hanno condannato : ” Non sempre capiscono le cose”. La replica del tribunale : “Stupore e sconcerto”

Secondo Pier Camillo Davigo a “Brescia le cose non sempre le capiscono”. Ecco perché lo hanno condannato in primo grado. “Non solo non ho commesso ... (ilfattoquotidiano)