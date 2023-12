Il ciclone Jasper si abbatte sull' Australia | inondazioni ed evacuazioni nel Queensland | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Iltropicalesisul nordest dell'. Piogge torrenziali hanno portato a centinaia di. A essere stata colpita maggiormente la città di Cairns, dove è stato chiuso anche l’aeroporto. E nelle zone residenziali sommerse dall'acqua sono comparsi anche coccodrilli, trascinati dai fiumi in piena. Steven Miles, premier del, ha spiegato che si sta verificando “una grave emergenza meteo” e le previsioni parlano della concreta possibilità di superare il record storico del 1977. Per questo motivo il premier ha aggiunto di sentirsi particolarmente preoccupato per le comunità più remote degli aborigeni nel nord del Paese.