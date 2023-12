Il Cervino chiude il 2023 con un successo | battuto 2-1 l’Atletico Sparanise

(Di lunedì 18 dicembre 2023). Al “Francesco Razzano” di Durazzano ilCalcio ha superatonell’ultimo incontro di questo anno solare: il risultato finale è di 2-1, maturato nei minuti di recupero grazie al gol di Salvatore Della Ventura. Gli uomini di casa sono partiti bene, con Gheremedin hanno sfiorato il vantaggio nei primissimi minuti: l’attaccante ha colpito il palo al termine di un’azione personale. Di lì, a poco,è riuscito a passare in vantaggio grazie a De Lucia, caparbio a sfruttare, sugli sviluppi di calcio d’angolo, una palla spizzata di testa da un suo compagno, finita proprio addosso al numero 4, privo di marcatura. Ma ilnon si è arreso, anzi: al minuto 32’ Alfonso Vigliotti ha trovato il suo secondo gol stagionale, ...

Vacanze neve, gli skipass più costosi del mondo. Ci sono Alto Adige e Zermatt ma Usa surclassano tutti

Blue Sky , Montana, con 245 dollari (227),il quintetto a stelle e strisce. La località sciistica più cara d'Europa è Zermatt , la perla del vallese elvetico con vista sulla Nord del, ...

Discesa libera sul ghiacciaio tra Zermatt e Cervinia: lo sci chiude gli occhi sulla crisi climatica Domani

Cervino chiuso per frane Montagna.tv

Cervinia, l'idea di lusso di VRetreats arriva anche in montagna

Cervinia, 15 dic. (askanews) - Un hotel ai piedi del Cervino, a 2mila metri di altitudine, per portare anche nell'ambiente di montagna e in uno dei più celebri comprensori dello sci lo stile di VRetre ...

Faenza, ultimi giorni per la mostra "Disegnare le montagne" al Rione Verde

E’ l’occasione per ricordare che prosegue fino a domenica 17 quindi è visitabile ancora per pochi giorni, alla sala mostre del Rione Verde (via Cavour 37) la mostra a tema “Disegnare le montagne”, ...