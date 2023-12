Il centrodestra di Aleksandar Vu?i? vince le elezioni in Serbia 

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Secondo i primi risultati delleanticipate in Serbia, il Partito progressista serbo didel presidenteVu?i? è in vantaggio con il 47 per cento dei voti, mentre i partiti dell’opposizione, uniti nella coalizione “Serbia contro la violenza”, sono al 23,1 per cento. Leserbe, le quarte in dieci anni, rinnovano il Parlamento e le autorità locali di 65 città. La competizione vedeva il partito di destra del presidente Vu?i?, o Sns, competere contro la coalizione centrista «Serbia contro la violenza» che ha unito il partito Libertà e Giustizia, guidato dall’ex sindaco di Belgrado Dragan Djilas, e i nazionalisti di destra. Schieramenti scesi in piazza quest’estate per protestare dopo le due sparatorie di massa di maggio 2023, . «Il mio compito era fare tutto ciò che era in mio potere ...