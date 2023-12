Il Catania non sa più vincere in campionato | al Massimino passa il Sorrento

Congedo mestruale di due giorni al mese per le studentesse del liceo Boggio Lera di Catania . Si tratta del terzo istituto scolastico in Italia a ... (orizzontescuola)

A Catania, un'indagine della polizia ha portato alla denuncia di undici genitori per non aver mandato i propri figli minorenni a scuola . L'articolo ... (orizzontescuola)

Il Sorrento riprende la sua corsa, Catania battuto: De Francesco match winner

In avvio di secondo tempo subito occasione per il, ma Quainicolpisce bene al 49'. Il Sorrento si affaccia dalle parti avversarie con una punizione di Loreto che termina a lato. I padroni ...

Casertana-Giugliano 3-1: tris da secondo posto al Pinto

Non la migliore Casertana della stagione ma alla fine i tre punti arrivano e sono preziosi al termine di un derby complicato contro un ottimo Giugliano. Le porte del Pinto sono chiuse dopo ...

Il Sorrento espugna per la seconda volta nella storia il "Massimino". Dopo il 2-0 la scorsa stagione in Poule Scudetto, in Serie C è una rete di De Francesco al 42' a battere il Catania di Lucarelli.