Il Bologna sogna la Champions | Davide Cassani | “Qualcosa di inaspettato”

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023), ex ct della nazionale italiana di ciclismo e grande tifoso del, in esclusiva ai nostri microfoni su questo avvio di campionato dei felsinei. La vittoria contro la Roma ha regalato alil quarto posto solitario ed ora i rossobluno in grande. Ai nostri microfoni è intervenuto, grande tifoso della squadra allenata da Thiago Motta oltre che ex ct della nazionale di ciclismo, per commentare questo inizio di Zirkzee e compagni.in esclusiva ai nostri microfoni sul– © Lapresse, si aspettava una prima parte di campionato simile da parte del. “No, assolutamente no. Vedere il ...