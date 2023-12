IBM acquisterà unità aziendali da Software AG a 2 | 32 mld dollari

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) New York, 18 dic. (askanews) – La società informatica IBM ha annunciato chele divisioni webMethods e StreamSets della società ditedescaAG per 2,32 miliardi di. Le due divisioni fanno parte del business di integrazione di servizi della piattaforma tedesca e sono in grado di riunire una varietà di applicazioni e dati. L’acquisizione avviene mentre il colosso tecnologico statunitense continua ad investire nella tecnologia del cloud ibrido e dell’intelligenza artificiale. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del prossimo anno. La società di private equity statunitense Silver Lake ha acquisito oltre il 93% delle azioni diAG in ottobre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.