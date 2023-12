(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lo dice la stessaIndustry Association, che ha appena rilasciato un white paper sullo stato dello sviluppo della tecnologia accompagnato da una roadmap verosimile per l'introduzione di displaynei vari settori: per i primi veri TVsi parla di 2030 per i primi progetti di R&D....

Come scegliere un nuovo TV per guardare i contenuti HDR

TV Academy: da MiniLED a, verso il futuro dei TV Vai all'approfondimento Questione di ... offrono in assoluto il migliore rapporto di contrasto in HDR , ma come abbiamo vistolimitati sul ...

I TV MicroLED sono molto lontani dal diventare una vera alternativa per il mercato consumer DDay.it

First Look Samsung MicroLED da 76" a 140" avmagazine.it - AV Magazine

Apple e i piani per il 2024: nuove AirPods e un nuovo design per il Watch [RUMOR]

Mark Gurman nella newsletter "Power On" ha parlato dei possibili piani di Apple nel 2024 per le AirPods e per i Watch ...

Apple Watch 2024: nuovo design e funzionalità rivoluzionarie per la salute

Il 2024 sarà un anno rivoluzionario per Apple anche per quanto concerne l'Apple Watch. Ci si aspettano novità lato design ma anche e soprattutto novità funzionali sulla salute. Ecco tutto quello che s ...