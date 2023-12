(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lo dice la stessaIndustry Association, che ha appena rilasciato un white paper sullo stato dello sviluppo della tecnologia accompagnato da una roadmap verosimile per l'introduzione di displaynei vari settori: per i primi veri TVsi parla di 2030 per i primi progetti di R&D....

I TV MicroLED sono molto lontani dal diventare una vera alternativa per il mercato consumer

Siamo entrati nella fabbrica deiSamsung e abbiamo capito perché i The Wall costano così tanto Vai all'approfondimento Nel 2023stati prodotti meno di 1000 TVDise ne ...

I TV MicroLED sono molto lontani dal diventare una vera alternativa per il mercato consumer DDay.it

First Look Samsung MicroLED da 76" a 140" avmagazine.it - AV Magazine

Apple Watch 2024 e AirPods 4: novità, rumors, caratteristiche tecniche

Apple Watch 2024 e AirPods 4: novità, rumors, caratteristiche tecniche svelate da Bloomberg con Mark Gulman. Siete curiosi

Rumors nuovo Apple Watch 2024 arrivano nuove funzioni per la salute: ecco i vantaggi per gli utenti

Apple Watch 2024: Rivoluzione nel Design e nella Salute Un Nuovo Capitolo per l'Apple Watch Il 2024 si annuncia come un anno cruciale per Apple, in particolare per l'evoluzione dell'Apple Watch. Sulla ...