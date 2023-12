I Samsung Galaxy S24 Ultra come gli iPhone 15 per le immagini da 24 MP?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) IS24potrebbero avere un grande plus relativo alla qualità dellecatturate con la fotocamera principale. Quest’ultima raddoppierebbe addirittura la sua risoluzione rispetto a quanto possibile ottenere con iS23 attuali. A darci questa anticipazione è il noto informatore Ahmed Qwaider, fonte abbastanza autorevole per quanto riguarda tutti i rumor di natura hi-tech dei brand più in voga. Quale sarebbe la grande novità attesa per il top di gamma in arrivo? ilS24catturerebbeda 24 MP invece dei 12 MP predefiniti sull’attuale S23. In qualsiasi scatto, la differenza sarebbe più che notevole, anche con la visione degli scatti catturate da parte di una persona poco ...