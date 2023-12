I primi due episodi di DOC Nelle tue Mani 3 nelle sale Uci Cinemas | la lista dei cinema selezionati

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un evento speciale per i fan di DOCTue3. Iduedella nuova stagione, in arrivo su Rai1 dall’11 gennaio 2024, saranno mostrati in anteprimaUci. Ma attenzione: solo in alcuni. Le novità non finiscono qui, perché la proiezione sarà anticipata dal saluto del cast, tra cui il protagonista Luca Argentero. In questo nuovo ciclo di(in totale sono 16, raccolte in 8 serate), dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costato la memoria, nella prima stagione, e dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia, nella seconda stagione, Doc in questa terza stagione si ...