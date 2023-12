I migliori regali di Natale last minute a tema cinema e serie

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non avete ancora fatto idial vostro amico cinefilo o alla sorella appassionata di?Nessun problema: ecco alcune idee per i pacchetti, dalla Barbie del film al make up di Wonka! Sì, lo sappiamo: siete in ritardo (in ritardissimo) con idi. Tranquilli, anche noi. Rimandiamo, rimandiamo e poi eccoci arrivati alla Vigilia disenza neanche un pacchetto pronto. Tra store on-line e store fisici, tra catene, piccoli negozi e centri commerciali, c'è talmente tanta offerta che subiamo una certa ansia di scelta: troppe cose, poco ordine. Eppure, il, non dovrebbe essere fonte di stress, bensì dovrebbe essere una ...