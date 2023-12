I Metallica con ‘If Darkness Had A Son’ si aggiudicano il primo posto nella Top 20 2023 di Radiofreccia

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) MILANO – Sono icon ‘IfHad Aad aggiudicarsi ilclassifica Top 20di. Proprio così. Il pubblico diha votato il singolo estratto da “72 Seasons”, album che ha segnato il ritorno della leggendaria band metal americana, come Top 20 preferita tra tutte quelle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore: annunciato il nuovo album, ad aprile parte il tour!, Kirk Hammett sbaglia l’intro di Nothing Else Matters (Video) Il Volo: “Avere successo è difficile, ma mantenerlo lo è ancora di più” È ...