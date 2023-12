I lavoratori italiani sperano di trovare la flessibilità sotto l’albero di Natale

Leggi su fmag

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Mentre si scambiano doni e si preparano per il cenone di, idipendentidesiderano anche un regalo speciale: la. Sono quasi nove su dieci (l’87%) gliassunti o quasi chein una svolta verso un lavoro più agile nei tempi e negli spazi, un dato che si inserisce perfettamente in un contesto in cui negli ultimi 12 mesi il 35% deiha segnalato di essere stato vittima di burnout mentre il 29% teme di trovarsi nella stessa situazione entro l’anno successivo. Solo il 18% deisi dichiara soddisfatto del proprio equilibrio tra vita e lavoro. Maluccio, se si considera che il dato è ...