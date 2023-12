(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 17 dicembre, per lain poco più di un anno, gli elettorihanno respinto un progetto di. Resta quindi in vigore il testo attuale, che risale all’epoca della dittatura di Augusto Pinochet. Leggi

I cileni respingono per la seconda volta una nuova costituzione Internazionale

I cileni respingono la nuova Costituzione RSI.ch Informazione

I cileni respingono per la seconda volta una nuova costituzione

Il 17 dicembre, per la seconda volta in poco più di un anno, gli elettori cileni hanno respinto un progetto di nuova costituzione. Resta quindi in vigore il testo attuale, che risale all’epoca della d ...

Respinta (ancora) la nuova Costituzione

SANTIAGO DEL CILE - Per la seconda volta in due anni i cileni rifiutano l'adozione di una nuova Costituzione. Il 'No' al referendum ha vinto con oltre il 55% delle preferenze. Il Cile mantiene dunque ...