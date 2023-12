I bambini vaccinati non sono «meno sani» rispetto ai bambini non vaccinati

Leggi su facta.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 6 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un filmato pubblicato su Facebook il giorno precedente. Il video, della durata di circa 6 minuti, è un’intervista a una persona identificata, con un testo in sovraimpressione, come «Brian Hooker, PhD». Nel filmato l’uomo sostiene che «imoltoai non». A sostegno di questa affermazione vengono presentati due studi intitolati “Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S. children” (in italiano: “Studio comparativo pilota sulla salute didi 6-12 anni ...