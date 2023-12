Papa Francesco: 'Da soli non ci possiamo salvare'

In occasione della III Domenica di Avvento come da tradizione Piazza San Pietro si è riempita diromani per la benedizione dei Bambinelli. L'occasione è stata come sempre l'Angelus recitato da Papa Francesco che proprio oggi compie 87 ...

Come insegnare ai bambini a giocare da soli: consigli e suggerimenti BimbiSaniBelli

"I bambini da soli...". Wanda Nara confessa la sua grande paura ilGiornale.it

Il welfare cresce: non solo per i dipendenti ma anche per i collaboratori

La Scala Società tra Avvocati annuncia oggi un ampliamento del piano di welfare e wellbeing aziendale dedicato ai propri dipendenti e collaboratori, volto a migliorare la qualità della vita ...

Mamma spende 8mila euro per il primo compleanno del figlio e scoppia la polemica. Lei si difende: «Gelose, il lusso non è per tutti»

Viaggi incredibili in destinazioni da sogno, pigiamini firmati con prezzi da capogiro e giocattoli con cui una persona comune potrebbe pagare l'affitto di casa: Jodie Weston è di ...