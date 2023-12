I 5 trend della mixology per il prossimo 2024

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nonsolococktails cattura le tendenze dell’industry del beverage e svela le nuove proposte che ci accompagneranno ilanno. Dalla nascita di nuovi brand di proprietà di celebrità, il vino rosso ghiacciato, fino al gin che esce dall’ombra per dominare il panorama degli alcolici, sono moltissime le tendenze che si sono succedute e, con il 2023 ormai in conclusione, vi anticipiamo cosa ci attende per ilanno. Dal team di Nonsolococktails, guidato da Mattia Pastori, arrivano le nuove tendenze per ilche riguardano i cocktail e la loro personalizzazione: 1) L’intrigante mondo del No Alcol e del Low Alcol La tendenza del bere analcolico e poco alcolico è in forte crescita, grazie anche alla capacità del settore di offrire cocktail analcolici premium. Quello che vedremo sorseggiare con gusto dai consumatori nel ...