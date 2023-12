I 18 minuti di Renato Sanches

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Al 64esimonon riesce a capire perché sulla lavagnetta luminosa sia comparso proprio il numero 20. Si guarda intorno in cerca di uno sguardo di conforto, si indica il petto per avere conferma di essere proprio lui a uscire. È possibile che ci sia un errore? Una volta superata la linea di fondo, che separa il campo da gioco dall’oblio futuro, si stringe nelle spalle, il massimo segno di dissenso che può permettersi mentre è inquadrato dalle telecamere. José Mourinho l’aveva fatto entrare appena 18prima, all’inizio del secondo tempo, e anche in quel caso in molti devono aver pensato a un errore. La Roma era andata sotto neifinali del primo tempo contro un Bologna semplicemente più vivace e l’allenatore portoghese aveva pensato che lui, sì proprio lui che in questa stagione ha giocato meno ...