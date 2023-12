I 10 film più belli prodotti e qualche volta anche interpretati da Brad Pitt

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 18 dicembrecompie 60 anni. Un’occasione per molti per ricordare i tantidi cui è stato protagonista, ma, considerato che da tempo, oltre che una delle principali star di Hollywood èun produttore di successo, oggi vogliamo celebrarlo in questa sua carriera parallela. Come produttore, infatti, ha saputo scegliere con cura i progetti in cui investire alternando big action movie ad’autore e scommettendo su nuovi talenti. Con grandi esiti di critica e nomination e vittorie agli Oscar. Qui sotto i suoi 10 miglioricome produttore in ordine cronologico dal più vecchio al più recente: The Departed - Il bene e il male (2006) THE DEPARTED, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, 2006, (c) Warner Brothers/courtesy Everett Collecti The Departed - Il bene e il ...