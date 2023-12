Hta | così l’Ue lavora a un regolamento comune Parla Roberta Rondena Novartis

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Attualmente l’Unione europea stando per implementare una regolamentazionesull’Health Technology Assessment (Hta), con l’obiettivo di armonizzare le procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie tra i vari Stati membri al fine di migliorare l’efficienza e l’equità nell’accesso alle tecnologie sanitarie attraverso una collaborazione più stretta tra i Paesi membri a vantaggio dei cittadini. Ne parliamo con, Value&Access Head diItalia. Cosa si intende per Hta e cosa comporta? L’Health technology assessment (Hta), in riferimento al farmaco, può essere definito un processo multidisciplinare che, basato su evidenze scientifiche, sintetizza tutte le informazioni connesse all’utilizzo di un determinato farmaco in maniera sistematica, trasparente e imparziale. ...