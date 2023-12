Hoffenheim vs SV Darmstadt 98 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Martedì 19 dicembre l’chiuderà l’anno solare con un incontro casalingo contro la squadra di base SV98. Mentre l’ha vinto solo una delle ultime sei partite di Bundesliga, gli ospiti non sono riusciti a uscire vittoriosi da nessuna delle loro precedenti otto uscite. Il calcio di inizio divs SV98 è previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs SV98 a che punto sono le due squadreDopo essersi classificato al nono posto o al di sotto in ognuna delle ultime tre stagioni, l’si accontenterà di essere seduto in settima posizione e a un punto di distanza dalle prime sei dopo 15 partite. Nonostante siano in lotta per il calcio ...