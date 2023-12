HbbTV | con il DVB-I e la pubblicità mirata guida evoluzione della TV connessa

Leggi su digital-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il DVB-I, la nuova specifica che combina canali e servizi broadcast e IP, e la(TA) stanno aumentando la rilevanza dell'per i broadcaster e gli operatori di piattaforma, promuovendo applicazioni e fonti di guadagno di nuova generazione. Lo standardaperto è fondamentale per evitare la frammentazione del mercato TA, in quanto la specifica-TA fornisce una soluzione universale alle emittenti e al settore pubblicitario che lavorano su smart TV di diversi produttori. I test delle applicazioni, comprese le nuove strutture di test a distanza, restano importanti per garantire un'esperienza visiva fluida e convincente.Queste sono le principali conclusioni dell'11°Symposium and Awards che si è tenuto a Napoli il 28 e 29 novembre 2023, ospitato ...